Эксперт по этикету рассказала, какой букет дарить на День учителя

Педагогам на День учителя лучше всего дарить цветы в корзине. Об этом в преддверии праздника «Москве 24» рассказала эксперт по этикету и коммуникациям Ольга Свежакова.

По ее словам, на этот праздник лучше выбирать более официальные букеты, например, из роз. Если они будут в корзине, учителям будет удобно их хранить, уточнила эксперт.

«Если мы говорим про мужчин, то сейчас есть тренд на съедобные букеты. Это колбасные, мясные изделия, которые упаковываются в букет, как цветы. Для женщин тоже есть варианты – например, букет из клубники в шоколаде или цветы из зефира», — предложила Свежакова.

В случае, если родители знают о хобби преподавателя, он советует подарить подарок, исходя из его предпочтений.

Заслуженный учитель России Ирина Бабурина до этого говорила, что лучшее поздравление с Днем учителя — сделанное руками учеников. При этом главным подарком для учителя являются результаты его труда — успешная сдача ЕГЭ и ОГЭ, удачно защищенные проекты учеников, победа в школьных олимпиадах и так далее, подчеркнула педагог.

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