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ФСБ накрыла два канала незаконной миграции в Свердловской области

ФСБ заявила о закрытии двух каналов незаконной миграции в Свердловской области

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли два канала незаконной миграции в Свердловской области. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, каналы организовали две россиянки 44 и 45 лет. Через эти два канала в страну прибыли более 600 человек из стран Восточной Азии. В качестве прикрытия въезда иностранцев на территорию России подельницы использовали семь юридических лиц.

По факту организации незаконной миграции завели уголовное дело.

В начале октября на Камчатке задержали 38-летнюю местную жительницу, которая зарегистрировала у себя дома 135 мигрантов и стала фигуранткой уголовного дела. По информации МВД, инцидент произошел в городе Петропавловске-Камчатском. Местная жительница, не имея намерения предоставить иностранцам жилое помещение, зарегистрировала у себя дома не менее 135 мигрантов.

До этого в Москве раскрыли схему по легализации более тысячи мигрантов. Участники схемы создавали через подставное лицо коммерческие организации, которые занимались строительством.

Ранее строительная фирма получила шесть административных дел из-за рабочих-нелегалов.

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