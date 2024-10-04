В российском сервисе доставки еды появится возможность бронирования столиков в ресторанах

В Яндекс Еде в ноябре появится функция онлайн-бронирования столиков в ресторанах, сообщает пресс-служба компании.

Для ее запуска Яндекс купил сервис LeClick и специализированное ПО для хостес SmartReserve. Теперь пользователи сервиса смогут оформить резерв прямо в приложении. Функция будет доступна в разделе «Куда сходить».

Команды Еды и LeClick займутся развитием решения для ресторанов. Планируется, что новый продукт позволит заведениям управлять бронированиями, а также лучше узнать своих посетителей. Это поможет ресторанам лучше понимать, как растить и удерживать аудиторию.

Первыми получать резервы столиков из Яндекс Еды начнут рестораны-партнеры LeClick, которые взаимодействуют с системой SmartReserve.

«С запуском бронирования в Яндекс Еде можно будет целиком спланировать поход в ресторан: выбрать заведение с помощью фильтров и рекомендаций, зарезервировать в нем столик и построить маршрут», — говорится в сообщении.

Предполагается, что с введением новой функции рестораны получат новый охватный источник бронирования и возможности для развития бизнеса в офлайне: сервис работает более чем в 400 городах страны, а его месячная аудитория составляет около 20 млн пользователей.