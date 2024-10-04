В РАН рассказали, как можно заразиться лихорадкой Марбург

Заразиться лихорадкой Марбург можно через прямой контакт с биологическими жидкостями инфицированного человека. Об этом kp.ru рассказал вирусолог, академик РАН, заведующий научно-исследовательским отделом Центрального НИИ эпидемиологии, доктор медицинских наук Вадим Покровский.

Он уточнил, что в первую очередь это возможно через кровь, потому что у тяжелых больных кожа может кровоточить. Кроме того, инфекция передается при половом контакте.

«В больницах медперсонал обычно заражается от загрязненных кровью шприцев, других инструментов, если не соблюдаются санитарные правила. Очень важно находиться в палате в масках и перчатках», — добавил Покровский.

Однако воздушно-капельным путем лихорадка не передается, потому что для заражения обязательно должен быть контакт с зараженным материалом, заключил он.

Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что вспышка лихорадки Марбург в Руанде находится на контроле ведомства, которое обладает тест-системой на вирус. Роспотребнадзор проводит непрерывный мониторинг для исключения возможных эпидрисков.

В ведомстве рассказали, что в пунктах пропуска через границу с помощью АИС «Периметр» специалисты выявляют граждан с признаками инфекционных заболеваний, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко оценил возможность завоза инфекции Марбург в Россию.