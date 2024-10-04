Примесей в воздухе в районе пожара на нефтебазе в Перми не выявлено

Роспотребнадзор не выявил превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ после крупного пожара на нефтебазе в Перми. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Пермскому краю в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что 4 октября в 4:25 (2:26 мск) в Роспотребнадзор поступило сообщение о возгорании нефтепродуктов на территории ООО «Нефтемаслоресурс» в деревне Осенцы.

Мониторинг качества воздуха ближайшей к пожару жилой застройки провели специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». Перечень исследуемых веществ определен исходя из характеристик нефтебазы.

«В объеме проведенных исследований превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в отобранных пробах воздуха не выявлено», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Мониторинг продолжат до ликвидации пожара. Ситуация находится на контроле, добавили в ведомстве.

До этого в МЧС заявили, что дознаватели рассматривают две версии пожара.

Ранее в Воронежской области после падения БПЛА загорелась цистерна на нефтебазе.