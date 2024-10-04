Пожилой турист потерялся в лесу и 20 часов пытался найти обратную дорогу

Во Франции спасли туриста, который ушел на одиночную пешую прогулку в лес и пропал. Об этом сообщило местное издание Centre Presse Aveyron.

Днем 1 октября 60-летний англичанин заблудился во время прогулки по лесу в окрестностях коммуны Конк в департаменте Аверон, которая входит в Ассоциацию самых красивых деревень Франции. В тот же день семья мужчины подняла тревогу, после чего его поисками занялись пожарные и жандармы.

Спасательная операция прервалась вечером из-за наступления темноты, но возобновилась утром 2 октября. В конце концов иностранец был найден живым и невредимым на крутом участке маршрута. В лесу он, как уточняется, провел около двадцати часов. Медицинская помощь мужчине не потребовалась.

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