Эльману Пашаеву предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Пашаеву предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — рассказали журналистам.

По словам источника, Пашаев не идет на сотрудничество со следствием. Также упоминается, что в рамках расследования уже допросили троих свидетелей.

Юриста задержали в Москве 17 сентября. По версии следствия, в феврале 2024 года он убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

Помимо этого, по данным Mash, Пашаев якобы предлагал заключенным, поехавшим в зону специальной военной операции, за деньги отсидеться в тылу. Также сообщалось, что экс-адвоката заподозрили в получении госпособия за поддельное ранение.

Ранее суд отклонил апелляцию Пашаева на арест.