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В МЧС назвали вероятные причины крупного пожара в Пермском крае

МЧС ликвидировали пожар в Пермском крае до его перехода на жилые дома и деревья

Дознаватели МЧС рассматривают два версии крупного пожара в промзоне деревни Осенцы Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пока специалисты придерживаются версии, что причиной инцидента стало неосторожное обращение с огнем или аварийный режим работы электрооборудования.

По информации от ведомства, пламя охватило емкости с топливом. Пожарные смогли предотвратить распространение огня на частные жилые дома, административное здание и сухую растительность.

На месте происшествия работали более 60 специалистов и 19 единиц техники. Пострадавших нет.

Этим же утром в Аннинском районе Воронежской области после атаки беспилотников на территории нефтебазы загорелась пустая цистерна. В настоящее время идет тушение возгорания. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Пролетарске Ростовской области пожарные более двух недель ликвидировали возгорание на складах с топливом, которое возникло в результате атаки БПЛА.

Ранее в российском регионе фельдшер и водитель оказались в горящей машине скорой помощи.

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