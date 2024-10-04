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Водитель из Хабаровска запер ребенка в автобусе из-за непрошедшей оплаты

Amur Mash: в Хабаровске водитель не выпускал ребенка из автобуса из-за 50 рублей

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Freepik

Водитель из Хабаровска запер ребенка в автобусе из-за непрошедшей оплаты. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, 12-летний пассажир ехал до конечной маршрута №18 «Индустриальный поселок» и остался последним в салоне. Мальчик приложил проездную карту к терминалу, но та оказалась в стоп-листе. Тогда водитель запер дверь и накричал на школьника, а затем и на позвонившую ему мать. Женщина просила отпустить сына, но в ответ слышала лишь требование скинуть деньги за проезд ему по номеру телефона.

В итоге мужчине перевели 50 рублей на мобильный. Родители мальчика написали заявление в полицию. Взрослые отметили, что деньги со счета карты все же изначально списались.

Накануне в Набережных Челнах девочка-подросток получила ссадины из-за выпавшего на нее окна в школе, ей потребовалась медицинская помощь. По одной из версий, окно выломали дети и прислонили обратно, по другой версии, окно выпало из-за сильного порыва ветра.

Ранее под Волгоградом годовалая девочка попробовала сухарик и потеряла сознание.

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