На Камчатке начали неводом перемещать с мели косаток, застрявших в лимане

Спасательная команда начала перемещение семьи косаток, оказавшихся в ловушке лимана на Камчатке, к устью, чтобы они могли выйти в открытое море. Об этом сообщил РИА Новости глава Соболевского района Андрей Воровский.

В среду утром группа косаток попала в лиман в селе Устьевое. Дно лимана было покрыто илом, что затрудняло доступ техники. Воровский рассказал, что все четыре косатки, застрявшие в отливе, остались живы. В течение дня их поливали водой в ожидании прилива, а на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, которые вручную перемещали животных в более глубокие участки. Поздно вечером в среду косатки смогли плыть самостоятельно, и их сопровождала лодка. Они покинули мелководье и направились к открытому морю.

Однако во второй половине дня четверга Воровский сообщил, что косатки снова застряли, не дойдя около 2 километров до устья. Он отметил, что в пятницу планируется использовать невод для выталкивания косаток в сторону моря.

«Сегодня уровень воды поднялся, и косатки переместились на 500 метров в сторону устьев. Они сближаются друг с другом. По одной крупной особи стаскивают к устьям, и они движутся, но разворачиваются, чтобы оставаться вместе. Будем продолжать движение», — сказал Воровский в видеообращении, опубликованном на странице регионального министра по ЧС Сергея Лебедева во «ВКонтакте».

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