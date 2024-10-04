Названы два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году

Юрист, эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова назвала два самых выгодных для отпуска месяца в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, отпуск лучше запланировать на тот месяц, где больше рабочих дней. Больше всего в следующем году их будет в июле и в октябре (23 рабочих дня). Выгодно взять отпуск также можно в апреле, сентябре или декабре (22 рабочих дня).

Владимирова отметила, что можно присоединить отпуск к выходным и праздникам для сохранения отпускных дней, но это невыгодно с точки зрения выплат.

Накануне сообщалось, что во время школьных осенних каникул каждый шестой родитель планирует взять отпуск, чтобы провести с детьми больше времени. В оплачиваемый и неоплачиваемый отпуск пойдет каждая пятая мама и каждый восьмой отец.

До этого эксперты выяснили, что большинство россиян (72%) во время осенних каникул не будут выезжать дальше, чем за 150 километров от места жительства. В дальние путешествия по стране отправятся 12% россиян, а 16% уедут за границу.

Ранее стало известно, во сколько россиянам обошлись билеты в поездках на осенние каникулы.