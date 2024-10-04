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Следком проверит случаи похищения стариков для принудительной работы на стройках

Бастрыкин приказал проверить случаи похищения пенсионеров в российских регионах

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Телеграм-канал «Следком»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин приказал проверить случаи похищения пенсионеров в российских регионах, появившиеся в СМИ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следкома.

Представители Следкома пояснили, что приказ поступил после того, как в эфире федеральных СМИ появились сообщения о случаях похищения пенсионеров, которых заставляют работать на стройках и в сельском хозяйстве в Москве, Краснодарском крае, Дагестане и Адыгее.

«Глава ведомства поручил руководителям следственных управлений СК России по Республике Дагестан Беляеву и по Республике Адыгея Ларину организовать проверки по озвученным в эфире фактам», — указано в сообщении.

До этого в Пермском крае вынесли приговор мигранту, который сильно избил и пытался изнасиловать женщину.

Местные жители самостоятельно скрутили нападавшего. Пострадавшую девушку, которую агрессор сильно избил, госпитализировали.

Ранее таксист-мигрант изнасиловал пассажирку в магаданском селе и получил четыре года колонии.

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