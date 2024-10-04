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Названы новые риски употребления фастфуда, алкоголя и мучного

Психотерапевт Кульгавчук назвал продукты, вызывающие депрессию

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Vania Zhukevych/Shutterstock/FOTODOM

Частое употребление фастфуда, алкоголя и мучного, а также некоторых других продуктов могут приблизить человека к депрессии. Об этом изданию «Взгляд» сообщил психотерапевт Евгений Кульгавчук.

По его словам, на первом месте среди таких рискованных продуктов стоит алкоголь — та эйфория, которую вызывает спиртное, сменяется после похмелья дисфорией, когда снижается настроение вместе с ростом раздражительности.

«Слабость, усталость, апатия обусловлены недостатком глюкозы в крови, нервозность может быть связана с дефицитом магния. Снижаются когнитивные функции мозга. Упавший фон настроения, в свою очередь, может провоцировать новое употребление алкоголя, создать порочный круг и привести к запоям», — пояснил Кульгавчук.

Схожим эффектом, основанном на расщеплении легкоусвояемых углеводов, обладают мучные изделия. В случае фастфуда, по словам психотерапевта, при постоянном употреблении в организме будут накапливаться трансжиры, что на 40% повышает вероятность развития депрессии.

До этого было названа главная опасность инсульта в пожилом возрасте.

Ранее стало известно, что злоупотребление газировкой и соками грозит инсультом.

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