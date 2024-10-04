В Госдуме назвали самые часто подделываемые документы при регистрации недвижимости

Поддельное завещание — этим очень часто пользуются недобропорядочные граждане, желающие завладеть имуществом собственника после его кончины. Факт подделки завещания может быть установлен вступившим в силу приговором, данное обстоятельство является достаточным основанием для признания такого завещания недействительным, но это скорее исключительные случаи. Ведь если спорное завещание все же подписано самим наследодателем, даже под влиянием каких-либо сбивающих факторов, к которым относятся возраст, болезненное состояние, алкогольное опьянение и т.д., суды расценивают это как отсутствие оснований для признания завещания недействительным, рассказал «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Свидетельство о праве на наследство, которое предоставлено не уполномоченным лицом и не удостоверенное нотариусом, — любимая схема мошенников так называемое фиктивное родство с умершим. В целях получения свидетельства о праве на наследство мошенники нередко подделывают не только завещания, но и документы, подтверждающие наличие права на наследство по закону. А факт такой недействительности может быть установлен только судом, если кто-то неизвестно когда подаст в суд, оспаривая право на наследство, и подаст ли вообще», — отметил он.

Договор дарения или купли-продажи с умершим — это очень часто практикуемая схема, она срабатывает в связи с тем, что работники МФЦ не должны общаться со сторонами сделки, не обязаны выяснять, не введена ли одна из них в заблуждение, жива ли она вообще. Их задача — принять пакет документов и направить его на регистрацию. Чем чаще всего и пользуются мошенники, сказал парламентарий.

Договоры купли-продажи, заключенные с неуполномоченными лицами — так действуют поддельные владельцы. Вероятность того, что настоящий владелец захочет вернуть свою собственность, почти стопроцентная. Суды достаточно часто встают на сторону реального собственника. Но дело то в том, что даже если пострадавшему собственнику удается доказать факт мошенничества и вернуть себе жилье, пострадавшей стороной оказываются добросовестные покупатели, которые приобрели эту недвижимость после ряда перепродаж. А преступники скрываются с деньгами и готовят новую аферу.

«Поддельное свидетельство о праве собственности на земельный участок как ранее возникшее право — чаще всего выясняется, что кто-то принес свидетельство, которое уполномоченным на то органом в то время не выдавалось, а конечной целью мошеннических схем с таким свидетельством является не столько получение права собственности на земельные участки по поддельным правоустанавливающим документам, сколько получение прибыли от последующей продажи таких земельных участков», — рассказал Гаврилов.

Фиктивный договор купли-продажи — мошенники составляют такие договоры задним числом, осуществляя при этом сокрытие факта смерти собственника имущества и заключение договора купли-продажи от его имени иным лицом. Понятно, что если эти факты вскроются в дальнейшем, это повлечет за собой признание как такого договора, так и последующих сделок с указанным имуществом недействительными.

«Постановление судебного пристава-исполнителя о снятии ареста — любой банк, скорее всего, копии поверит на подлинность и сделает запрос в службу приставов. А вот гражданин, который по объявлению найдет такую квартиру и увидит в комплекте документов такую копию о снятии ареста, то он запросто может снять такую квартиру по выгодной цене, или внесет какую-то сумму за покупку квартиру под предлогом «брони» (так делают некоторые продавцы), в которую на самом деле его просто не пустят приставы. А аферисты успеют скрыться. Также такие самодельные копии нередко кладут с пачки документов на регистрацию сделок с недвижимостью, надеясь, что МФЦ их примет и никто не будет проверять подлинность», — уточнил он.

Доверенность, которую не удостоверил нотариус, — далеко не все граждане, особенно пожилые, проверяют подлинность доверенности через бесплатный сервис проверки доверенностей на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты. И даже не пожилые граждане очень часто могут не заметить, что QR-код на доверенности может быть ненастоящий, если его сканировать напрямую с телефона. Однако иногда злоумышленники берут реальные доверенности и переписывают в них свои полномочия.

«Например, было разрешение на управление автомобилем, а стало — на его продажу. Или доверенность была выдана на межевание участка, а в подделке права поверенного расширились до продажи земли. При этом доверенность действительна, реквизиты реальны, все имена совпадают. Отловить такие точечные исправления просто так не получится: в публичном реестре не раскрывается содержание доверенности, так как это нотариальная тайна. Увидеть все от первой до последней буквы в нотариальном документе может только нотариус. Поэтому если кто-то показывает вам доверенность или ее копию, то лучше сходить к нотариусу, чтобы проверить подлинность», — объяснил депутат.

Фальшивая закладная представляет собой вид ценной бумаги, которая подтверждает, что приобретенная в ипотеку недвижимость передается в залог банку. Чтобы не платить взятые на себя ипотечные обязательства и снять обременение в виде залога с недвижимости заемщики-мошенники изготавливают фальшивые оригиналы закладных с отметкой банка о погашении всех обязательств по ипотеке. При погашении регистрационной записи об ипотеке в связи с прекращением ипотеки и сама такая закладная аннулируется.

«Безусловно, сейчас Росреестр делает запросы в банк, чтобы выяснить погашена ли задолженность заемщика перед банком. Однако мошенников это все равно не останавливает, ведь в случае если все-таки схема сработает и на такую квартиру уже будет найден покупатель, то злоумышленник может успеть скрыться», — резюмировал Гаврилов.

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