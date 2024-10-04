Россияне стали больше покупать товаров для животных

Рост оборота интернет-магазинов товаров для животных демонстрирует устойчивый тренд, связанный с увеличением интереса россиян к домашним любимцам. Так, в январе — августе 2024 года оборот интернет-магазинов зоотоваров увеличился на 35%, а количество покупок возросло на 63%. Также зафиксирован рост числа покупателей на 37%. Это показало исследование сервисов «Ремонт со СберУслугами» ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

С другой стороны, средний чек снизился на 17%, до 6 920 рублей. Это обусловлено увеличением предложений в сегменте товаров для животных.

Также люди стали чаще уделять внимание комфорту своих питомцев, создавая уютные уголки для отдыха и игр, включая такие зоны в свой дизайн-проект на стадии планирования. Это подчеркивает не только заботу о здоровье и благополучии животных, но и их важную роль в семье.

Самыми популярными питомцами у россиян являются кошки, которых держат 50% участников опроса. На втором месте — собаки (23%). Аквариумы с рыбками имеют 5% опрошенных, а грызунов отметили 3% россиян. Птицы, включая попугаев и канареек, встречаются у 2% респондентов, а другие виды питомцев есть у других 2%.

21% опрошенных не имеют животных, но планируют завести их в будущем. В то же время 13% респондентов заявили, что не любят животных и предпочитают обходиться без них.

67% участников опроса признались, что у них уже есть отдельное место с игрушками для питомцев. В то же время 9% планируют обустроить его в будущем, а 24% считают, что животному специальное место не нужно.

В ответе на вопрос, как улучшить или обустроить место для собак, 63% опрошенных выделили бы уголок в комнате с лежанкой и игрушками. 30% респондентов планируют создать уютный уголок на балконе или в саду, а 18% установили бы будку на улице для защиты от непогоды. Другие варианты отметили 6%, например, что обустройство места зависит от породы собак.

Для кошек 61% участников обустроили бы многоуровневую полку для лазания, а 49% поставили бы домик с мягкими подушками. 38% респондентов планируют оборудовать окно, чтобы кошка могла наблюдать за улицей, в то время как 4% предложили другие идеи, например, выделить целую комнату для игр.

Что касается грызунов, 62% респондентов отметили обустройство места с различными уровнями и площадками. 50% опрошенных хотели бы поставить просторную клетку с сеном и укрытиями, а 38% добавили бы колесо для физических упражнений. Другие варианты составили 12%, например, обустройство нескольких площадок для отдыха.

Для птиц 73% участников опроса выделили бы отдельное пространство, где они могли бы свободно летать. 40% респондентов обустроили бы клетку с разнообразными предметами для развлечения, а 6% предложили другие идеи, например, обустроили бы целую комнату для пернатого.

Для рыбок 72% участников думают создать красивый аквариум с живыми растениями, 37% добавили бы подсветку, а 19% предложили другие варианты, например, большой аквариум.

13% россиян хотели бы приводить на работу своих питомцев, а 2% уже это делают. Однако 46% опрошенных отметили, что их работа не позволяет приводить питомцев. 11% респондентов сообщили, что хотя их работа это и позволяет, они предпочитают не брать животных с собой. Наконец, 28% участников указали, что их питомцев невозможно перевозить на работу.

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