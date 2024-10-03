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Блогерам Чекалиным предъявили обвинение

Чекалиным предъявили обвинение в выводе валюты по подложным документам

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявили обвинение за валютные операции с использованием подложных документов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Москвы.

В заявлении подчеркивается, что троим фигурантам предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса России «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

В публикации подчеркивается, что соответствующие процессуальные документы поступили в прокуратуру Троицкого и Новомосковского административных округов.

Утром 3 октября сообщалось, что Чекалиных задержали по делу о незаконном переводе за рубеж более 251 млн руб.

Блогеров задержали на 48 часов, как и еще одного фигуранта дела — соучредителя компании ООО «Лейтик мейкап» Романа Вишняка.

2 октября МВД возбудило уголовное дело в отношении Валерии и Артема Чекалиных. По данным издания, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в деле. Блогера подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «БИ ФИТ» через банк в Дубае.

Ранее юристы объяснили разницу в преследовании Блиновской и Лерчек по схожим статьям.

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