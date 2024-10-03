Самолет МЧС доставил в РФ семьи российских дипломатов из Ливана

Самолет МЧС прибыл в Россию, доставив семьи сотрудников дипмиссии РФ в Ливане. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МИД Российской Федерации.

Как заявили во внешнеполитическом ведомстве, в четверг, 3 октября, самолет МЧС доставил в ливанскую столицу Бейрут партию российской гуманитарной помощи, которая состоит из продуктов питания, палаток, медикаментов и передвижных электростанций.

«Обратным рейсом осуществлен частичный вывоз в Москву членов семей сотрудников российской дипмиссии и других РЗУ (загранучреждений РФ. — «Газета.Ru») в Ливане», — сказано в сообщении.

В МИД добавили, что в РФ вернулись 60 человек.

Эвакуация россиян из Ливана была осуществлена в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина, а также по поручению главы МЧС Александра Куренкова.

3 октября посол Ливана в России Шауки Бу Нассар заявил, что Вооруженный конфликт на Ближнем Востоке может затянуться на годы.

Ранее Россия осудила нападение Израиля на Ливан.