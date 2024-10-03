Пьяная россиянка разбила машину таксисту, который отказался вести ее на адрес

В Томской области девушка стала фигуранткой уголовного дела после того, как вызвала такси. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел около многоквартирного дома в городе Колпашево. На вызов приехал водитель, который заметил у женщины признаки алкогольного опьянения. Помимо этого, 22-летняя россиянка вела себя неадекватно.

По версии следствия, мужчина отказался везти клиентку и это ей не понравилось. Недовольная девушка стала бить машину таксиста, после чего нашла неподалеку деревянную палку с гвоздями и нанесла еще несколько ударов по стеклам, зеркалам и фарам.

«В результате указанных действий собственнику автомобиля такси причинен ущерб в размере около 85 тыс. рублей», – сообщается в публикации.

Россиянка признала вину и выплатила водителю всю сумму.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело, материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Краснодарском крае девушка получила травму головы, спасаясь от таксиста.