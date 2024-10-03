В Саратове адвокаты оформляли на подставных лиц квартиры и пошли под суд

В Саратове суд вынес приговор 11 фигурантам, которых подозревали в махинациях с квартирами. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, под руководством местного жителя-адвоката семеро человек, трое из которых были адвокатами, привлекли к деятельности еще четверых человек.

Они подавали в суд подложные документы, которые подтверждали покупку квартир в строящемся ЖК подставными лицами. Таким образом мошенники получили девять квартир, на которые не имели прав.

«В результате фактическим собственникам жилых помещений причинен ущерб на сумму более 10,2 миллиона рублей», – сообщается в публикации.

Группа планировала получить еще десять квартир стоимостью более 12,2 миллионов рублей, но суды отказались признавать право собственности за подставными лицами.

Суд признал фигурантов виновными и приговорил к сроку от двух до 10,5 лет. Помимо этого, трое из осужденных не смогут заниматься адвокатской деятельностью три года.

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