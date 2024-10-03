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В Румынии напали на переводчицу из-за русской речи

RT: в Бухаресте мужчина напал на переводчицу из-за русской речи

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Depositphotos

Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи. Инцидент произошел рядом с посольством США в Бухаресте, сообщает RT со ссылкой на потерпевшую.

Переводчица пришла в посольство с клиенткой из Киева для получения визы. Пока женщины стояли в очереди, они говорили о Румынии на русском языке.

«Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски. Я боялась, что он нападет на нас», — сказала потерпевшая.

Вооруженные жандармы защитили ее.

В июне уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова предложила создать определенный механизм, позволяющий привлекать иностранных граждан и должностных лиц за проявление русофобии как за экстремизм, а также усилить наказания за такие действия.

Она подчеркнула, что западные страны и находящиеся под его влиянием организации захватывает «беспрецедентная» русофобия, в прошлом году она приняла самые агрессивные формы.

Ранее финский журналист рассказал о поддержке русофобии со стороны властей его страны.

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