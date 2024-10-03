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Дагестанец избил мужчину, который позвонил его возлюбленной

В Дагестане задержали мужчину за избиение позвонившего его девушке абонента

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Shutterstock

Жителя Дагестана подозревают в избиении человека. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в селе Кумух. По словам самого молодого человека, он ответил на звонок, который поступил на телефон его возлюбленной. В трубке подозреваемый услышал мужской голос. После этого россиянин решил выяснить, кто звонит его девушке, и назначил встречу.

Во время живого общения молодой человек решил выяснить отношения. Он ударил оппонента кулаком в лицо, после чего тот упал и ударился головой.

«Прохожие увезли пострадавшего в больницу, а злоумышленника сотрудники доставили в отдел», – поделились в ведомстве.

На данный момент сотрудники МВД разбираются в ситуации.

До этого на Сахалине осудили мужчину, который напал на возлюбленную. Пьяный мужчина ударил женщину кулаком, схватил за голени и вытолкнул из окна. В результате россиянин проведет в колонии девять лет.

Ранее из-за неверности двух любовниц водитель протаранил автомобили и разгромил салон красоты.

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