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Для сотрудников коммунальных служб Подмосковья закупят новые комплекты спецодежды

В Раменском закупят 300 комплектов зимней спецодежды для коммунальщиков

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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Для сотрудников коммунальных служб закупят новую спецодежду на зиму, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов, новая форма позволит защитить сотрудников от низких температур и порывистого ветра.

В стандартный комплект для работников на улице войдут утепленная куртка, брюки, зимняя обувь, шапка с теплой подкладкой и утепленные варежки или перчатки.

В Раменском будет приобретено 300 комплектов зимней спецодежды, в Истре — 227, а в Пушкинском — 73 комплекта.

Меры направлены на создание безопасных условий труда в условиях холодного климата, что значительно способствует повышению производительности рабочих.

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