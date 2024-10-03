Пенсионерка с серпом, защищаясь, изрезала напавшего на нее на горе кабана

Кабан напал на пожилую китаянку, когда женщина отправилась на гору. Об этом сообщает Jam Press.

Инцидент произошел в округе Чжаотун, провинции Юньнань. Женщина без сопровождения поднялась на гору, чтобы поработать в поле. В какой-то момент 77-летняя пенсионерка встретила агрессивного кабана.

Китаянка защищалась серпом, который был у нее с собой. Во время нападения животное несколько раз укусило ее, но в результате местной жительнице удалось побороть кабана.

После того, как животное упало на землю, пенсионерку нашли и отвезли в больницу, где оказали ей всю необходимую помощь. О том, в каком состоянии она находится сейчас, не сообщается.

По словам родственников пенсионерки, за последние четыре дня животное напало на еще двоих жителей деревни.

До этого кабан вышел к мужчине из Баварии. Сначала, как рассказал сам немец, животное наблюдало за ним на расстоянии около десяти метров, но в какой-то момент напало. Их противостояние продолжалось около 20 минут, но в итоге истекающий кровью кабан ушел сам.

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