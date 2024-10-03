В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщает главное управление МВД России по Иркутской области.

Речь идет о председателе узбекского национального центра и заместителе председателя таджикской диаспоры. По данным следствия, с января 2024 года в регионе они совместно с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для их дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев не имела такие знания.

Сертификаты способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Иркутской области. Предварительно установлено, что злоумышленники получали свыше 1,5 млн рублей за сертификаты, подтверждающие знание русского языка. Во время обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов изъяты компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн руб., банковские карты, охолощенные патроны и документы, являющиеся доказательствами.

Следственный комитет России завел уголовные дела по статьям «коммерческий подкуп» и «организация незаконной миграции».

26 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали владельцев пяти гостиниц-хостелов, незаконно зарегистрировавших с прошлого года не менее 900 мигрантов.

Ранее стало известно, откуда чаще всего мигранты переезжают в Россию.