Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иркутске задержали руководителей этнических диаспор

МВД: в Иркутске правоохранители задержали глав этнических диаспор

В Иркутске сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей этнических диаспор по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом в Telegram-канале сообщает главное управление МВД России по Иркутской области.

Речь идет о председателе узбекского национального центра и заместителе председателя таджикской диаспоры. По данным следствия, с января 2024 года в регионе они совместно с центром дополнительного образования за денежное вознаграждение выдавали иностранным гражданам сертификаты о владении русским языком, знании истории и основ законодательства РФ для их дальнейшего предоставления в миграционные органы МВД. При этом большая часть иностранцев не имела такие знания.

Сертификаты способствовали оформлению трудового патента, а также вида на жительство на территории Иркутской области. Предварительно установлено, что злоумышленники получали свыше 1,5 млн рублей за сертификаты, подтверждающие знание русского языка. Во время обысков в офисе и по адресам проживания фигурантов изъяты компьютеры, флеш-карты, 1,7 млн руб., банковские карты, охолощенные патроны и документы, являющиеся доказательствами.

Следственный комитет России завел уголовные дела по статьям «коммерческий подкуп» и «организация незаконной миграции».

26 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали владельцев пяти гостиниц-хостелов, незаконно зарегистрировавших с прошлого года не менее 900 мигрантов.

Ранее стало известно, откуда чаще всего мигранты переезжают в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами