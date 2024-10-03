На Землю надвигается мощная магнитная буря

Сильная магнитная буря пройдет на Земле с 4 по 5 октября. Об этом сообщила пресс-служба солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

«По предварительным оценкам буря может продлиться с перерывами до двух суток, то есть всю пятницу и субботу (4 и 5 октября — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на пике колебания магнитного поля, буря может достигнуть уровня G3, то есть третьего балла из пяти максимально возможных.

По данным экспертов, буря будет иметь двойной профиль, то есть первый пик ожидается 4 октября, около 11:00 по мск. Ученые отмечают, что в это время к Земле придет медленное плотное ядро солнечной материи. Второй этап магнитной бури ожидается в ночь на 5 октября.

Астрономы отмечают, что такой временной график отражает структуру непропорционального плазменного облака, которая, судя по всему, образована не одним, а двумя плотными сгустками солнечной материи.

До этого руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщал, что вспышка уровнем X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска. Взрыв наблюдался в области максимального воздействия на Землю.

Для ученых столь мощная вспышка стала неприятным «сюрпризом», поскольку с 14 сентября не было замечено других явлений уровня X. Однако взрыв такой мощности почти точно на линии Солнце-Земля мог бы вызвать бури вплоть до максимального — 5 уровня.

Ранее в «Фобосе» спрогнозировали увеличение количества магнитных бурь.