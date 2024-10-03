Фигуранта дела о хищениях в Военно-строительной компании объявили в розыск

Военные следователи объявили в межгосударственный розыск замглавы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Дмитрия Сергеля по уголовному делу о хищении денег из бюджета по гособоронзаказу Минобороны РФ. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в деле также есть бывший начальник филиала Сергей Сухов, который заключен под стражу, а также директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Все трое проходят фигурантами по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным Следственного комитета, в 2022 году подельники во время исполнения госконтракта стоимостью 190 млн рублей по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми похитили более 35 млн рублей. Похищенное они поделили между собой.

1 октября в России возбудили уголовное дело о краже сотрудниками фирмы ООО «РБЕ «Филиал Поволжья» 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных на питание военных во Владивостоке.

В сентябре стало известно, что следователи СК РФ завели за восемь месяцев текущего года 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа.

Ранее суд признал законным приговор экс-министру Абызову.