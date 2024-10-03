Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигуранта дела о хищениях в Военно-строительной компании объявили в розыск

СК объявил в розыск замглавы филиала Военно-строительной компании Сергеля

close
Максим Блинов/РИА «Новости»

Военные следователи объявили в межгосударственный розыск замглавы филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» Дмитрия Сергеля по уголовному делу о хищении денег из бюджета по гособоронзаказу Минобороны РФ. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, в деле также есть бывший начальник филиала Сергей Сухов, который заключен под стражу, а также директор компании «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко. Все трое проходят фигурантами по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

По данным Следственного комитета, в 2022 году подельники во время исполнения госконтракта стоимостью 190 млн рублей по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми похитили более 35 млн рублей. Похищенное они поделили между собой.

1 октября в России возбудили уголовное дело о краже сотрудниками фирмы ООО «РБЕ «Филиал Поволжья» 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных на питание военных во Владивостоке.

В сентябре стало известно, что следователи СК РФ завели за восемь месяцев текущего года 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа.

Ранее суд признал законным приговор экс-министру Абызову.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами