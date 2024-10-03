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Российского инженера начали судить за передачу Украине чертежей «Уралвагонзавода»

Начался суд над экс-инженером УВЗ Мухаметовым за передачу Украине чертежей

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Свердловском областном суде начался процесс над бывшим инженером «Уралвагонзавода» (УВЗ) Данилой Мухаметовым, которого обвинили в госизмене. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, мужчина со своей женой Викторией передал сотрудникам украинских спецслужб военно-технические чертежи. За это он получил вознаграждение в 100 тыс. рублей. На допросе супруги заявили, что планировали потратить полученные деньги «на жизнь».

В ФСБ считают, что переданные данные могли быть использованы против Вооруженных сил России. Во время обысков у Мухаметовых дома нашли «предметы шпионской деятельности».

Сначала супругов задержали в марте 2023 года за мелкое хулиганство. В административном протоколе указали, что они нецензурно выражались в центре Екатеринбурга и нарушали общественный порядок, за что получили 12 суток ареста. Сами Мухаметовы отрицали это. При выходе из спецприемника их снова задержали, но по делу о госизмене.

Супругов судят отдельно друг от друга в закрытом режиме.

Ранее Верховный суд утвердил наказание супругам из Курской области за помощь Украине.

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