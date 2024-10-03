Под Волгоградом годовалая девочка попробовала сухарик и потеряла сознание

Под Волгоградом годовалый ребенок оказался в больнице после приема пищи. Об этом сообщает «НовостиВолгограда.ру».
Инцидент произошел в одном из домовладений СНТ «Домостроитель». Девочка ела сухарик, но в какой-то момент еда попала в дыхательные пути. Родители быстро обратили внимание на самочувствие ребенка и вызвали скорую.
Медики оказали пострадавшей всю необходимую помощь и направили в больницу, где девочку положили в реанимацию. Пациентка находилась в критическом состоянии, она была без сознания.
Специалисты восстановили дыхание ребенка, после чего его направили в Волгоград. Там он находится на искусственной вентиляции легких.
«Врачи принимают все необходимые меры для стабилизации состояния девочки», – сообщает источник со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.
До этого в Южно-Сахалинске девочка оказалась в больнице после того, как заснула с чупа-чупсом во рту. Перед этим школьница раскусила конфету и часть лакомства попала в горло. Очевидцы помогли пострадавшей, скорая госпитализировала ребенка.
Ранее в Китае мужчина два года кашлял из-за кусочка перца чили в легком.