Студентам Бауманки расскажут о востребованных профессиях на Дальнем Востоке

В Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана 3-4 октября пройдет интерактивная выставочная экспозиция «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024», сообщили организаторы.

Студенты в интерактивном формате смогут узнать о востребованных профессиях в регионах ДФО, изучить уровень зарплат, вакансии и отправить резюме. В рамках экспозиции будет представлена информация о действующих социальных программах, мерах поддержки и возможных перспективах для тех выпускников, которые после окончания вуза захотят связать карьеру с Дальним Востоком.

«Благодаря этому уникальному мероприятию, которое в начале октября проходит в московских вузах, студенты МГТУ им. Н.Э. Баумана смогли погрузиться в атмосферу дальневосточных регионов, узнать о широких возможностях для развития и самореализации в ДФО, по-новому взглянуть на свою профессиональную траекторию. На Дальнем Востоке активно развивается промышленность, строятся новые предприятия, существующие оснащаются новым оборудованием. Это открывает большие возможности для профессиональной реализации молодых инженеров. Уверены, бауманцы смогут привнести в развитие Дальневосточного региона полученные в стенах вуза инженерные знания и прикладные компетенции, отчасти восполнив дефицит квалифицированных кадров в стратегических для ДФО отраслях – машиностроении, нефтепереработки, лесной промышленности и других», — рассказал проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Борис Падалкин.

Цикл мероприятий «Дни регионов Дальнего Востока в Москве – 2024» стартовал 30 сентября. Первым этапом стала интерактивная выставочная экспозиция, которая продлится до 1 ноября в крупнейших вузах Москвы и Московской области.

Проект реализован при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Минвостокразвития России, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и некоммерческой организации «Фонд развития социальных инициатив».