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Назван лидер продаж экскурсионных туров за рубеж у россиян

РСТ: Белоруссия стала лидером продаж экскурсионных туров за рубеж у россиян

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Depositphotos

Белоруссия стала лидером продаж экскурсионных туров за рубеж у россиян. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

«По оценкам туроператоров, в лидерах этой осенью — Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Грузия», — говорится в сообщении.

Директор по развитию, продвижению и рекламе компании «Туртранс-Вояж» Ирина Гусакова заявила, что Белоруссия остается лидером продаж экскурсионных туров за рубеж. По ее словам, этому способствует удобная транспортная доступность, культурное наследие, цены, и возможность оплачивать покупки картой «Мир».

По словам туроператоров, спрос на экскурсионные туры в Белоруссию по сравнению с прошлым годом увеличился на 35-55%.

Представитель Российского союза туриндустрии в Белоруссии Филипп Гулый ранее сообщил, что туры из России в Белоруссию с 2025 года будут приравнены к внутреннему туризму. Он отметил, что в рамках двухстороннего сотрудничества также планируется отмена НДС на туры по территории Союзного государства.

Ранее стало известно, что Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга на территории Союзного государства к апрелю 2025 года.

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