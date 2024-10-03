В Рязанской области мужчины похитили школьницу, чтобы выдать замуж за родственника

В Рязанской области троих жителей Подмосковья подозревают в похищении 16-летнего подростка. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Рыбном. По версии следствия, мужчины затолкали школьницу в машину и увезли в Подмосковье, где планировали выдать замуж за своего родственника.

«Следственно-оперативным путем местонахождение несовершеннолетней было установлено, девушка освобождена и передана родителям», – поделились в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о похищении, следователи ходатайствовали о заключении под стражу. Известно, что самый младший участник разбирательств 2008 года рождения.

На данный момент сотрудники ведомства проводят сбор доказательств.

До этого в Воронежской области осудили четверых мужчин за похищение жителя Подмосковья. По версии следствия, его удерживали в доме и требовали пять миллионов рублей, но в последствии россиянину удалось сбежать.

Ранее житель Ульяновска похитил и избил битой знакомую.