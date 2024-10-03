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На Курской АЭС сообщили о состоянии радиационного фона на станции после атаки ВСУ

На Курской АЭС сообщили, что станция работает в штатном режиме

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Илья Питалев/РИА Новости

Курская АЭС работает в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба станции.

В ее сообщении также говорится, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Вечером 3 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС). По информации Telegram-канала SHOT, было четыре безуспешных прилета, силы противовоздушной обороны (ПВО) отработали как надо.

В сентябре генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство пока не будет размещать постоянную миссию на Курской АЭС.

В августе официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что готовящиеся Украиной провокации в отношении Курской АЭС могут привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе.

Ранее в МАГАТЭ заявили о риске для ядерной безопасности вокруг Курской АЭС.

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