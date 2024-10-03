Пожар в ИК-10 в Екатеринбурге потушили

Пожар на территории исправительной колонии в Екатеринбурге ликвидировали на 400 квадратных метрах. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве уточнили, что в сначала возгорание было локализовано на площади 400 квадратных метров, а верез пять минут, в 17.23 мск, открытое горение удалось полностью ликвидировать. В огне никто не пострадал.

«Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций», — говорится в сообщении.

К тушению привлекли 14 единиц спецтехники и 46 спасателей. В МЧС рассказали, что горела кровля административного здания на территории исправительной колонии.

3 октября стало известно, что на территории колонии ИК-10 в Екатеринбурге произошло возгорание, на месте находится несколько пожарных машин. Пожар произошел в промзоне на улице Монтерской. Там находится производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха.

Ранее в российском регионе фельдшер и водитель оказались в горящей машине скорой помощи.