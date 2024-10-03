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Диетолог: корм для квадроберов может вызывать зависимость

Диетолог Королева: корм для квадроберов может вызывать зависимость из-за сахара

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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Корм для квадроберов, появившийся на маркетплейсах, является, по сути, сладким десертом и может вызывать зависимость. Об этом в беседе с Общественной Службой Новостей сообщила врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

«Такой продукт будет хотеться снова и снова, потому как он содержит жир в сочетании с сахаром. <...> Жир с солью или жир с сахаром — воздействуют на дофаминовые зоны в структурах головного мозга, где и происходит выработка этого гормона. Однако ресурс дофамина не бесконечный», — предупредила Королева.

Она пояснила, что из-за нехватки дофамина человек постепенно переходит в состояние депрессии, поэтому потребность в таком продукте только возрастает.

Как сообщалось, на маркетплейсах в РФ начали продавать корм для квадроберов. Состав не уточняется, но продавец заявляет, что он сладкий. Товар можно приобрести примерно за тысячу рублей.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что бизнесмены незаконно производят и продают корм для квадроберов, в связи с этим таких предпринимателей следует наказать.

Ранее в Госдуме призвали запретить квадробинг и наказывать родителей квадроберов.

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