Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок найден живым

МВД: похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош найден живым

Полицейские нашли живым похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош. Видео со спасенным животным опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Детеныша кенгуру нашли в подмосковном Королеве.

Днем 3 октября МВД задержало подозреваемого в похищении Кроша. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Отмечается, что фактов хищения кенгуру было как минимум два. Первое животное украли 27 сентября из зоопарка в Заволжском районе Ярославля, а еще двух — через три дня в Калужской области. Одного из них спасти не удалось.

До этого в Ялтинском горнолесном заповеднике неизвестные похитили пару лебедей, которые жили на Черепашьем озере. Птиц удалось обнаружить на территории частного домовладения, проводится расследование.

Ранее в Госдуму потребовали разобраться с кражей кенгуру в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами