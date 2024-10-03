Похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок найден живым

Полицейские нашли живым похищенного из ярославского зоопарка кенгуренка по кличке Крош. Видео со спасенным животным опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Детеныша кенгуру нашли в подмосковном Королеве.

Днем 3 октября МВД задержало подозреваемого в похищении Кроша. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

Отмечается, что фактов хищения кенгуру было как минимум два. Первое животное украли 27 сентября из зоопарка в Заволжском районе Ярославля, а еще двух — через три дня в Калужской области. Одного из них спасти не удалось.

До этого в Ялтинском горнолесном заповеднике неизвестные похитили пару лебедей, которые жили на Черепашьем озере. Птиц удалось обнаружить на территории частного домовладения, проводится расследование.

Ранее в Госдуму потребовали разобраться с кражей кенгуру в России.