9-месячный ребенок получил ожоги после того, как мужчина вылил на него горячий кофе

В Австралии девятимесячный ребенок получил сильные ожоги после того, как незнакомый мужчина вылил на него горячий кофе во время прогулки в парке, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, инцидент произошел в парке Хэнлон, Брисбен, где мальчик отдыхал на пикнике со своей матерью. Неизвестный мужчина вылил горячий кофе на малыша, в результате чего ребенок получил серьезные ожоги. После этого незнакомец сбежал с места преступления и был объявлен в международный розыск.

Эндрю Массингем, исполняющий обязанности помощника комиссара полиции Квинсленда, охарактеризовал это нападение на ребенка как одно из «самых отвратительных «трусливых» за его карьеру. Офицер отметил, что преступник подошел к матери и малышу сзади.

На данный момент пострадавший ребенок перенес уже четыре операции из-за ожогов на лице, руках и ногах. Полиция распространила кадры с изображением разыскиваемого, а также информацию о его возможных перемещениях после нападения. Он описывается как мужчина в возрасте 30-40 лет, спортивного телосложения с загорелой кожей. На момент инцидента он был одет в черную шляпу, солнечные очки, рубашку и шорты.

Ранее в США мужчина дважды за час пытался похитить с улицы двух девочек.