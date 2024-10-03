Педагог рассказала, что является лучшим подарком на День учителя

Лучшее поздравление с Днем учителя — сделанное руками учеников. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказала заслуженный учитель России Ирина Бабурина.

«Когда я хожу по зданию своей школы, иногда захожу в учебные кабинеты, вот сейчас вижу, как дети готовятся ко Дню учителя, выпускают газеты, в которых ставят фотографии вместе с учителями. Вот это самое ценное», — сказала Бабурина.

При этом главным подарком для учителя являются результаты его труда — успешная сдача ЕГЭ и ОГЭ, удачно защищенные проекты учеников, победа в школьных олимпиадах и т.д., подчеркнула педагог.

Подавляющее число родителей (96%) поздравляют педагогов с Днем учителя, который отмечается 5 октября. При этом каждый третий преподаватель хоть раз был расстроен поздравлением. Это показало исследование «Золотого Яблока», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Примерно половина учителей признает, что им нравится получать подарки на свой профессиональный праздник (45%). Каждый пятый расстроен, если не получил поздравления и знака внимания (20%). Лишь 5% относятся к традиции дарить подарки отрицательно.

Ранее россиянам назвали топ самых неудачных подарков на День учителя.