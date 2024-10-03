В районе ЗАЭС обнаружили неразорвавшиеся украинские боеприпасы

При обеспечении безопасности миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС российские военные нашли на дороге неразорвавшиеся украинские боеприпасы и обломки беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские снаряды обнаружили в непосредственной близости от ЗАЭС. ВС РФ обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на объекте.

29 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) прямым попаданием артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в Энергодаре Запорожской области. На опубликованном видео видны клубы черного дыма. В сообщении отмечается, что удар направлен на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС. Атаки украинских военных на Энергодар преследуют «террористическую цель», уверен мэр города Эдуард Сеновоз.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о напряженной ситуации на ЗАЭС.