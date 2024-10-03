Московская учительница пригласила домой школьницу и домогалась ее

Московского педагога задержали за домогательства в отношении маленькой ученицы. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, летом 2019 года женщина приглашала к себе домой на тот момент 12-летнюю ученицу. В квартире россиянка приставала к ребенку. Помимо этого, позже педагог отправляла несовершеннолетней свои личные фото. В отношении 44-летней москвички возбудили уголовное дело.

«В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», – поделились в ведомстве.

На данный момент следователи проводят все необходимые мероприятия. Подозреваемую проверят на причастность к другим подобным преступлениям. Известно, что в момент домогательств женщина работала преподавателем по вокалу в одном из культурных центров столицы.

До этого в Москве классного руководителя заподозрили в том, что он домогался ученицы. По словам пострадавшей, 69-летний педагог несколько раз приставал к ней, когда они находились в кабинете. Ребенок учился в пятом классе.

Ранее в Ленобласти мужчина приставал к ребенку возле Дома культуры.