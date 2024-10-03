На территории колонии в Екатеринбурге загорелось пожарное депо

На территории колонии ИК-10 в Екатеринбурге произошел пожар, на месте находится несколько пожарных машин. Об этом сообщает E1.RU в своем Telegram-канале.

«На месте уже находится несколько пожарных машин. Дыма очень много», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар произошел в промзоне на улице Монтерской.

По данным Telegram-канала SHOT, в горящей ИК-10 строгого режима в Екатеринбурге 1500 заключенных. Отмечается, что там находится производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха. Также Telegram-канал уточнил, что возгорание возникло в пожарном депо на территории колонии. Сотрудников депо, не тушащих пожар, эвакуируют. По предварительным данным, площадь пожара составляет 400 квадратных метров.

В августе сообщалось, что двое заключенных пострадали во время пожара в ростовской ИК-2.

Ранее в российском регионе фельдшер и водитель оказались в горящей машине скорой помощи.