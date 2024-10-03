Россиянам назвали продукт, повышающий гемоглобин и снижающий вес

Курага — один из самых полезных сухофруктов в натуральном виде. Она помогает людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, снижает артериальное давление и способствует снижению лишнего веса, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

За счет высокого содержания железа и меди курага способствует выработке гемоглобина в организме, помогая таким образом в борьбе с анемией и предотвращая ее развитие. В то же время витамин Е в составе сухофрукта помогает коже восстанавливаться и делает ее более эластичной.

Эксперты рекомендуют перекусывать курагой, так как она является отличным источником энергии, и при этом ее потребление не грозит лишним весом. Наоборот, курага выводит из организма жидкость и помогает сбрасывать лишние килограммы. Ею можно заменять сладости, главное – не перебарщивать.

Подчеркивается польза кураги для беременных женщин. В ней есть фолиевая кислота, кальций, магний и калий, которые способствуют хорошему развитию плода, помогут нормализовать пищеварение и предотвратить замедление работы кишечника.

При отсутствии противопоказаний рекомендуется съедать 30 граммов кураги каждый день – это от 4 до 7 штук в зависимости от размера и веса. При тяжелых физических нагрузках это количество можно увеличить.

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