В Госдуме предложили жестко наказать продавцов корма для квадроберов в России

В России бизнесмены незаконно производят и продают корм для квадроберов, в связи с этим таких предпринимателей следует наказать. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

«Коммерсанты, которые это производят, должны быть наказаны очень жестко, поскольку они по сути дела говорят, что они производят детские продукты, продукты детского питания, не имея на то соответствующих сертификатов и разрешений. Поэтому можно предположить, что это отравители детей — люди, которые выпускают потенциально опасные продукты для детского потребления», — сказал депутат.

По его словам, необходимо провести следственные действия, арестовать организатора этого бизнеса, а также наказать маркетплейс, осуществляющий продажу этого товара.

Как сообщалось, на маркетплейсах в РФ начали продавать корм для квадроберов. Состав не уточняется, но продавец заявляет, что корм сладкий. Корм можно приобрести примерно за тысячу рублей.

2 октября депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести ответственность для родителей квадроберов. Парламентарий считает, что в России с ее приоритетом на институт традиционной семьи существование такого движения неприемлемо.

Ранее в уральской школе заметили смешной плакат про квадроберов и эволюцию.