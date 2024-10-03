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Росавиация сообщила об ограничениях на полеты над Ираном, Израилем и Ираком

Ограничения на полеты над Израилем, Ираном, Ираком будут действовать до 3 ноября

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Александр Кряжев/РИА Новости

Временные ограничения на полеты над Израилем, Ираном и Ираком будут действовать до 3 ноября. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Росавиации.

«Выпущенный вчера NOTAM Росавиации продолжает действовать до 02:59 мск 3 ноября. В случае изменений в рекомендациях по выполнению полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака агентство о них проинформирует», — сказали в Росавиации.

До этого Росавиация порекомендовала летать в Иран, Израиль и Ирак в определенные часы. В федеральной службе добавили, что во время полетов над ближневосточными странами экипажи воздушных судов должны соблюдать повышенную осторожность. Кроме того, специалистов призвали следовать по альтернативным маршрутам, которые в целях безопасности предлагают авиационные власти соответствующих государств.

1 октября Росавиация рекомендовала российским авиаперевозчикам не летать над Ираном, Ираком и Израилем.

Вечером 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. Во всей стране была объявлена воздушная тревога. В сообщениях различных СМИ поступают данные о том, что Иран наносит удар двумя «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В социальных сетях приходят сообщения о том, что в Тель-Авиве и Иерусалиме звучат взрывы.

Ранее аэропорт Казани приостановил отправку и прием самолетов.

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