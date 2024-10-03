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В Сочи спасли россиянина, упавшего в сточную канаву

В Сочи мужчина получил закрытый перелом, упав в сточную канаву

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Житель Краснодарского края оказался в сточной канаве в Сочи по неизвестной причине. Об этом сообщает ЮРПСО МЧС России в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Адлерском районе. Высота берегов составляла около трех метров, поэтому молодому человеку не удавалось выбраться самостоятельно. Его заметили очевидцы, которые оперативно вызвали сотрудников МЧС.

«При помощи альпинистского снаряжения и лестницы спасатели и полицейские транспортировали пострадавшего из русла», – сообщается в публикации.

Выяснилось, что, предварительно, россиянин получил закрытый перелом голени. Известно, что спасенный мужчина не стал объяснять, каким образом он оказался в сточной канаве.

До этого в Геленджике мотоциклист катался на своем средстве передвижения и в какой-то момент не справился с управлением. Россиянин спикировал с 50-метровой скалы и приземлился на камни. Несмотря на все обстоятельства, пострадавший выжил, но получил многочисленные переломы.

Ранее дерево спасло 42-летнего китайца с GoPro от падения с крутой скалы.

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