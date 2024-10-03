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В Туле банда подростков жестоко избила инвалида в его квартире

СК Тулы возбудил дело против подростков, избивших инвалида

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В Туле следователи устанавливают обстоятельства жесткого избиения местного жителя, в квартиру мужчины ворвалась банда подростков, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел 29 сентября в многоэтажке по улице Кутузова. В квартиру местного жителя ворвалась банда подростков, юноши жестоко избили мужчину и скрылись.

По данным портала MySlo, 44-летний потерпевший, инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, познакомился на сайте знакомств с одним из нападавших и пригласил его в гости. Вместо нового знакомого в квартиру мужчины ворвались пятеро подростков. Трое из них с порога принялись избивать жертву, а двое снимали весь процесс на камеру. Чуть позже видео избиения подростки разместили в закрытом Telegram-канале.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Личности подозреваемых установили в кратчайшие сроки — прямо напротив квартиры пострадавшего располагалась камера видеонаблюдения. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее в Новосибирске толпа подростков напала на детей.

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