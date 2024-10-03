Верховный суд утвердил наказание супругам из Курской области за помощь Украине

Верховный суд признал законным приговор бывшим супругам Роману и Татьяне Сидоркиным к 13 и 17 годам лишения свободы за госизмену. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, помимо госизмены, чета пыталась подорвать объекты инфраструктуры по заданию Украины. В итоге женщине назначили 13 лет колонии общего режима, а мужчине — 17 лет, из которых три года в тюрьме, а остаток в колонии строгого режима. Это решение Верховный судья решил оставить без изменения.

Накануне в ЛНР задержали женщину, корректировавшую удары ВСУ по региону. Из заявления ФСБ следует, что женщина собирала информацию о российских войсках и передавала их кураторам из спецслужб Украины. Впоследствии эти сведения использовались бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) для нанесения ракетных ударов по региону, подчеркнули в пресс-службе.

2 октября в Курганской области задержали молодого человека 2005 года рождения по обвинению в государственной измене.

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