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Российские школьники выкинули в реку два электросамоката и сняли это на видео

В Омске школьники сняли на видео, как выкидывают в Иртыш электросамокаты

В Омске несовершеннолетние хулиганы сбросили в Иртыш два кикшеринговых электросамоката. Подростки снимали все на видео, которое позже выложили в сеть. Ролик разместил паблик «Омск Live» во «ВКонтакте».

На кадрах двое юношей с разбегу перекидывают один из самокатов через парапет на городской набережной, после чего тот с плеском уходит на речное дно. Затем хулиганы делают то же самое со вторым самокатом. Все снимает на камеру третий подросток, который активно подбадривает нарушителей.

«Делай, родной, делай! Давай, давай, давай», — кричит автор видео друзьям, закидывающим самокат в воду.

Представитель кикшеринговой компании в беседе с местным изданием «Омск-Информ» сообщил, что компания обратилась в полицию по факту случившегося. Ущерб, нанесенный сервису подростками, оценили в сумму около 90 тысяч рублей. Сейчас хулиганов ищут.

Ранее в Ленобласти мужчина выкинул в окно горящий самокат и попал на видео.

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