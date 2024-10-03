Челябинский подросток проехал по переходу на самокате и попал под колеса машины

В Челябинске произошло ДТП с участием школьника на самокате. Об этом сообщает 74.ru.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Чоппа и Хохрякова. На кадрах с места заметно, как автомобиль пропустил пешеходов на переходе, и стал двигаться дальше по дороге. Одновременно с этим на проезжую часть выехал подросток на самокате.

В результате он столкнулся с машиной и оказался под колесами. Очевидцы оперативно помогли пострадавшему, сдвинув иномарку.

«Скорая приехала минут через 10. Парень смог самостоятельно дойти до медицинского автомобиля», – сообщается в публикации.

По данным Госавтоинспекции, молодой человек получил травмы, об их характере и состоянии пациента информация отсутствует.

Правоохранители напомнили о том, что важно спешиться прежде, чем переходить улицу.

До этого в Тюмени под колеса машины попал восьмилетний самокатчик. Как и челябинец, он не спешился и решил пересечь пешеходный переход на самокате. В результате школьник получил травму ноги. По словам водителя, он не успел затормозить.

Ранее участника группы BTS оштрафовали за пьяную езду на самокате.