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В Новочеркасске пьяный мужчина в приступе ревности забил жену обухом топора

В Ростовской области пьяный муж избил жену обухом топора

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Depositphotos

В Новочеркасске местный житель из ревности избил обухом топора жену, которую заподозрил в измене. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Инцидент произошел в ночь на 30 сентября, пьяный мужчина избил обухом топора 52-летнюю супругу, спасти пострадавшую не удалось. Домашний тиран успел скрыться с места происшествия, но его удалось задержать.

По предварительной информации, мужчина познакомился с будущей женой, когда отбывал наказание в колонии за разбой, после его выхода из мест заключения пара сыграла свадьбу. Причиной вспышки ревности стало поведение женщины, по словам подозреваемого, она отправила ему фотографию с букетом цветов. Россиянин заподозрил жену в измене и схватился за топор.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Курской области 57-летний безработный мужчина избил жену решеткой от плиты за отказ готовить. Суд приговорил агрессора к десяти месяцам ограничения свободы за содеянное.

Ранее россиянин напал с ножом на бывшую жену из-за раздела имущества.

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