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Металлоискатели из Англии нашли 1000-летний клад викингов с монетами

Fox News: в Британии нашли 1000-летний клад викингов с 36 монетами

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Manx National Heritage/Reuters

В Англии металлоискатели нашли 1000-летний клад викингов с монетами, пишет Fox News.

Как пишут СМИ, клад, состоящий из 36 серебряных монет, датируемых периодом с 1000 по 1065 год, был найден благодаря двум энтузиастам, использующим металлоискатели. Историки рассказали, что деньги были отчеканены в эпоху правления таких английских королей, как Эдуард Исповедник, Этельред II и Кнуд, также известный как Канут.

Историк Кристин Борнхольдт Коллинз сравнила находку с «кошельком», наполненным разнообразными валютами, подчеркивая, что этот клад иллюстрирует широкий спектр торговых связей в регионе на протяжении эпохи викингов. По мнению экспертов, сокровище может помочь глубже понять историю торговли и экономики того времени.

«География монетных дворов, представленных в этом кладе, иллюстрирует динамичную и мобильную экономику, когда торговцы и наличные деньги перемещались через Ирландию и Англию через остров Мэн в течение длительного периода на протяжении всей эпохи викингов», -— говорится в заявлении.

Ранее в Норвегии нашли клад тысячелетних сокровищ викингов.

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